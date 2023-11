L'Inter fa paura, Bastoni: "Grazie alla finale persa col City. Ora la Juve"

Simone Inzaghi fa tre su tre. Per il terzo anno consecutivo da quando il tecnico piacentino siede sulla panchina dell'Inter, i nerazzurri approdano agli ottavi di finale di Champions League. Stavolta, addirittura, la qualificazione è arrivata con due turni d'anticipo grazie al successo per 1-0 contro il Salisburgo firmato Lautaro Martinez. Il Toro è partito dalla panchina, pertanto la fascia di capitano è andata sul braccio di Alessandro Bastoni, che al termine del match ha commentato: "Sono davvero contento, è un onore incredibile indossare la fascia che è stata indossata da tanti campioni. Siamo un gruppo talmente unito che chiunque può indossarla". Tornando alla partita: "Siamo felicissimi di aver conquistato la qualificazione con due turni di anticipo. Nel primo tempo il Salisburgo ci ha messo in grande difficoltà, ma la squadra ha risposto bene. Nella ripresa siamo saliti in cattedra ed abbiamo vinto la partita. Stiamo capendo che le partite si possono vincere anche alla fine, dobbiamo continuare così. In casa della Real Sociedad abbiamo fatto fatica, stasera siamo stati bravi a resistere nel primo tempo e poi a portare a casa i tre punti".