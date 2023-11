Simeone come Ferguson e Wenger: "Orgoglioso del traguardo con l'Atletico"

Diego Pablo Simeone è pronto a entrare nella storia della Champions League. L'allenatore dell' Atletico Madrid , nella gara contro il Feyenoord, festeggierà le 100 panchine con i Colchoneros. Un traguardo importantissimo che è stato raggiunto in passato anche da Sir Alex Ferguson con il Manchester United e Arsene Wenger con l'Arsenal. "Sono orgoglioso di giocare 100 partite con l'Atletico Madrid perché il club ha avuto molta continuità negli ultimi anni, questo è molto importante per la nostra gente e per la crescita" il commento del tecnico in conferenza. Dal 2011 è seduto sulla panchina dei biancorossi e domani contro gli olandesi si giocherà una fetta importante di qualificazione al prossimo turno. Pe ril momento gli spagnoli sono al primo posto in classifica a due punti proprio dal Feyenoord e uno dalla Lazio.

Feyenoord-Atletico Madrid, conferenza Simeone

Diego Simeone ha analizzato la prossima sfida contro il Feyenoord: "Come diciamo sempre, spero per il meglio. Lavoriamo per tirare fuori il meglio. L'importante è fare una grande partita. Affrontarla con la determinazione di portare il gioco dove pensiamo di poter fare danni". In chiusura il tecnico dell'Atletico Madrid ha parlato di Santiago Gimenez: "E' un giocatore importante per il nostro avversario. Un attaccante con un gol, con un buon posizionamento e forza che di solito è ben posizionato quando la squadra va all'attacco. Giocheremo con quello che hanno visto loro, una squadra agile, con gente che attacca dentro, in profondità fuori, che genera una buona pressione dinamicamente nella propria metà campo".