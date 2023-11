Diretta Milan-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli (privo di Leao) è chiamato nuovamente a non sbagliare a San Siro se vuole continuare a tenere accese le speranze di qualificazione al prossimo turno di Champions League. I rossoneri ospitano il Borussia Dortmund (0-0 all'andata) in un match cruciale: il pass per gli ottavi è automatico se il Milan vince stasera e a Newcastle (13 dicembre). Ma potrebbero non servire per forza 6 punti. Sicuramente sarà vitale battere i tedeschi e tifare affinché il Psg batta il Newcastle. Il Milan potrebbe anche perdere a Newcastle, rimanendo a 8, ma in quel caso sarebbe fondamentale che Borussia-Psg termini in parità o con la vittoria dei francesi.