Psg-Newcastle, follia nella notte: assalti e scontri tra le tifoserie

Follia nella notte a Parigi. In un Pub della città si sono scontrati i tifosi del Psg e quelli del Newcastle dando vita a una guerriglia urbana all'interno del locale. In alcuni video pubblicato sui social e che stanno ormai facendo il giro del web si vede come una folta banda di persone mascherate si stia dirigendo verso uno dei bar, in cui si trovavano proprio i tifosi inglesi arrivati in città il giorno prima della partita di Champions League.