Ancelotti: "Napoli, nessuna vendetta. Futuro al Real? Un'altra domanda..."

Meno uno al penutlimo turno di Champions League per il Real Madrid. I blancos, tornati primi in Liga nell'ultimo turno , hanno già conquistato artimeticamente il primo posto nel girone europeo, ma non c'è ancora la certezza del primo posto. Ed è per questo che acquisisce ulteriore importanza il match in programma domani al Bernabeu contro il Napoli di Walter Mazzarri .

Ancelotti e il futuro al Real Madrid

Nella conferenza stampa della vigilia a parlare è Carlo Ancelotti: "Domani avremo un'altra possibilità per arrivare primi. Parlare tanto dei problemi che abbiamo e delle assenze mi sembra irrispettoso nei confronti dei giocatori che ci saranno domani. Stanno contribuendo in modi che non ci si sarebbe mai potuto aspettare". Poi le innumerevoli domande sul suo futuro: "Stare al Real per 15 anni come Simeone all'Atletico? Non lo so. Il caso di Simeone è speciale. Come quelli di Ferguson o Wenger. Complimenti a Simeone, ma non è una cosa usuale. Se posso garantire di restare a Madrid anche il prossimo anno? Ti do la possibilità di fare un'altra domanda... Carvajal dice che sono un grande allenatore per il Real perché ho detto alla società di rinnovargli il contratto fino al 2030 (ride, ndr). Scherzo, eh, ma lo ringrazio. Se spero nel mio rinnovo? Ripeto, non parlo del futuro". Ancelotti ha parlato anche del prossimo avversario, nonché sua ex squadra: il Napoli.