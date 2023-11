Ten Hag polemico in conferenza: "Trovate sempre qualcosa che non va!"

Ten Hag presenta Galatasaray-United

Così il tecnico dell Unied alla vigilia del match: "Se siamo migliorati rispetto alla gara d'andata? Penso di sì, ma probabilmente sarà lo stesso per il Galatasaray. Penso che siamo migliorati, c'è stato un buon progresso. Stiamo facendo dei passi in avanti, siamo più stabili, stiamo vincendo le partite, quindi sicuramente c'è un grande differenza dalla gara di andata. Hojlund e Antony saranno della partita. Non vinciamo fuori casa in Europa? Voi dovete sempre trovare qualcosa che non va. L'anno scorso non potevamo vincere fuori casa, quello era un problema. Quest'anno non riusciamo vincere in casa. Ora che stiamo vincendo le partite in trasferta dite che però non le vinciamo in Europa. Siamo fiduciosi perché anche le ultime partite di campionato fuori casa sono state in ambienti molto ostili e abbiamo giocato molto bene. Siamo stati calmi e composti, questa squadra l'ha fatto anche l'anno scorso a Barcellona, ??quindi sappiamo come affrontarla e domani sono sicuro che vedremo una squadra fiduciosa in campo". Una domanda su Kobbie Mainoo, il giovanissimo classe 2005 che ha ben figurato nell'ultima sfida di Premier League contro l'Everton, match nel quale ha ricevuto anche il premio come miglior giocatore dell'incontro: "Siamo molto soddisfatti della sua prestazione, ma è una sola partita, bisogna giocare così in maniera continuativa: Kobbie è maturo, lo sa. Siamo fiduciosi che ce la farà. Ma prima devi dimostrarlo coerenza, vali per quello che mostri nell'ultima partita giocata".