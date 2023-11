MILANO - A Lisbona gioca - pardon, fa il suo esordio nell’Inter - Emil Audero. La notizia, come anticipato da Tuttosport nei giorni scorsi, era nell’aria. Decisione, quella di Simone Inzaghi, motivata dalla necessità di provare il vice Sommer prima del match-trappolone in Coppa Italia contro il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta. Perché l’Inter, come più volte sottolineato dall’allenatore, vuole arrivare in fondo in tutte le competizioni e nulla va lasciato al caso.