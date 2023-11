Tuchel, conferenza Bayern-Copenhagen: “Dopo Dortmund qualcosa è cambiato”

Thomas Tuchel l'insaziabile. L'allenatore ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Copenhagen, valida per la quinta giornata del gruppo A. I bavaresi sono primi a punteggi pieno, già qualificati, ma non hanno alcuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore: "È una partita di Champions League, stiamo correndo forte siamo di buon umore. Non vogliamo interrompere questo trend con le nostre decisioni. Abbiamo avuto modo di riposare grazie a una lunga pausa da venerdì a mercoledì. Siamo già primi nel girone, è vero, ma non vogliamo dare il segnale che per noi questa partita non è meno importante delle altre. Se cambiaremo sarà soltanto per tenere alta la fame. Non abbiamo ancora deciso quanto turnover faremo".