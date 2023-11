Mazzarri, conferenza Real-Napoli: "Ancelotti un esempio. Su Osimhen..."

"Ci siamo catapultati qua e so cosa fare. Giochiamo con una squadra top del mondo. Questo è affascinante, bello. Ancelotti è uno degli allenatori con cui vado davvero d'accordo, c'è stima illimitata perché ci sono pochi vincenti al mondo come lui ed è un signore come uomo. E' un esempio per tutti. Osimhen? Fatemi aspettare domani, ci devo parlare. Di sicuro non ha i 90 minuti, vedremo se partirà dall'inizio". Così l'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri , ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid .

Le parole di Mazzarri in conferenza stampa

Poi, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha dichiarato: "Con il presidente la stima dura da anni. Quando mi ha chiamato ha visto difficoltà nella squadra e sa come lavoro. Vogliamo ritrovare lo spirito dello scorso anno. Io come allenatore non mi sono mai posto limiti. Intanto ricominciamo a vincere. Domani abbiamo un test importantissimo contro una delle squadre più forti del mondo e vedremo a che punto siamo. Cerco sempre di avere nuovi stimoli. Qualcuno diceva che sono invecchiato, ma a livello tattico sono uno dei più giovani. Ho visto cosa è cambiato e sono carico a mille per fare il meglio possibile per questa squadra". Su Osimhen: "Domani parlerò con i medici e con Osimhen. Vediamo se riuscirà a fare un tempo. Un giocatore così importante non va sovraccaricato. Vedremo se farlo partire titolare o farlo entrare a partita in corso".