Champions, Immobile rilancia Sarri: 2-0 al Celtic e ottavi ad un passo

Ciro Immobile lancia la Lazio verso gli ottavi di finale di Champions League: Sarri vince 2-0 contro il Celtic e ipoteca il passaggio del turno. Il capitano biancoceleste entra al 61' minuto di gioco al posto di Castellanos e segna nel finale una fantastica doppietta che regala tre punti preziosi a Sarri per continuare il cammino nella massima competizione europea per club: prima sblocca il risultato all'82' e poi raddoppia all'85' per il definitivo 2-0. Nel recupero, infine, un rigore cancellato al Celtic grazie all'intervento del Var. La Lazio così è ad un passo dagli ottavi di finale di Champions: sale momentaneamente al primo posto del gruppo E con 10 punti, con l'Atletico secondo a quota 8 e il Feyenoord a 6. In caso di vittoria degli spagnoli nella partita in Olanda, i biancocelesti sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi con un turno di anticipo.