Inzaghi carica l'Inter: "Voglio il primo posto in Champions, contro la Juve..."

LISBONA (Portogallo) - Con la qualificazione in cassafote l'Inter si prepara per sfida il Benfica nella penultima gara della fase a giorni della Champions League. Per i nerazzurri una trafserta importante al Da Luz contro una formazioen di casa ferma a zero punti in Europa. Alla vigilia del match, il tecnico Simone Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa: "C'è un primo posto da conquistare e domani dovremo fare una partita importante. Sappiamo che in testa alla classifica c'è la Real Sociedad, che ha dimostrato di essere una squadra importante". Torna sul big match contro la Juve il tecnico dell'Inter: "Abbiamo fatto una partita matura, da squadra, con delle difficoltà, avevamo la palla noi e dovevamo essere più bravi. Però l'anno scorso in situazioni simili abbiamo perso distanze, invece siamo rimasti concentrati e abbiamo trovato il gol. Poi non abbiamo creato altre occasioni, ma sappiamo che con la Juventus non è facile. La mia Inter mi è piaciuta".