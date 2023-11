Capello, rivelazione a Sinner in tv: "Prima della consegna della Davis..."

Jannik Sinner tifoso speciale per il Milan nella sfida di San Siro in Champions League contro il Borussia Dortmund. "Emozione pazzesca: siamo tutti qua per il Milan e speriamo sia una bella serata. Questa è un'emozione che non ti so dire, sono tanto positivo. Ma ripeto siamo qua per sostenere la squadra, è una partita importante e voglio sostenere i ragazzi" ha detto il tennista azzurro presente in tribuna a San Siro in veste di tifoso. "Ho ventidue anni, mi fa tanto piacere avere attorno questo affetto ma so che ho tanto da lavorare. La cosa più importante è rimanere uguali come persona - ha aggiunto Sinner ai microfoni di Sky - non importa quanto uno vince, bisogna sempre continuare a lavorare. Sono arrivato numero 4 al mondo e ho vinto la Coppa Davis ma nella mia testa voglio solo continuare a lavorare".