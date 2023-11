Sarri dopo Lazio-Celtic: "Vi spiego perché Immobile in panchina"

Maurizio Sarri ha commentato la vittoria della sua Lazio in Champions League contro il Celtic . L'allenatore biancocelesti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dichiarando: "Mi aspettavo la risposta di stasera, ora me l'aspetto in campionato. L'atmosfera della Champions ci dà elettricità, energia, ma bisogna trovarla anche in campionato".

Sarri e l'esclusione di Immobile

Poi, sulla formazione titolare e la decisione di tenere in panchina Immobile, che poi è entrato e ha segnato una doppietta: "L'esclusione iniziale di Immobile? Giochiamo ogni tre giorni, devo gestire le forze, non posso farlo arrivare stremato. Veniva da un lungo spezzone con la Salernitana, quindi ho preferito far partire Castellanos. Avere queste due armi in panchina è una risorsa in più. Non cambia la gestione di Ciro, bisogna tenere sotto controllo minutaggio e condizioni fisiche: preferisco che faccia mezzora come stasera anziché arrivare stremato alla prossima. Formazione? Stamattina abbiamo deciso di far giocare a Immobile lo spezzone meno lungo. Isaksen? Si vedeva che alla base c'erano buone potenzialità. Può fare di più" ha spiegato Sarri.