Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions se...: tutte le combinazioni

Il crollo a San Siro contro il Borussia Dortmund complica il discorso qualificazione del Milan agli ottavi di finale di Champions League. Nel girone di ferro del'edizione 2023/2024 solo i gialloneri di Terzic sono riusciti a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, grazie proprio al successo contro i rossoneri di Pioli. Per le altre del gruppo il verdetto è rimandato agli ultimi 90', ma cosa serve al Diavolo per entrare a far parte del gruppo delle migliori 16 d'Europa?

Milan agli ottavi, le combinazioni

Il prossimo 13 dicembre il Milan deve vincere per forza a Newcastle, con qualsiasi altro risultato i rossoneri sono quarti nel girone e fuori da ogni discorso europeo. Con un pareggio rimangono a pari punti con i Magpies e sono condannati all'eliminazione dalla differenza reti. In caso di tre punti in terra inglese, il Milan salirebbe a quota 8 in classifica e a quel punto il discorso sarebbe incrociato con il risultato della sfida tra Borussia Dortmund e Psg. Pioli dovrebbe a quel punto sperare in un regalo dei gialloneri che, già certi della qualificazione ma non del primo posto nel girone, dovrebbero comunque evitare il ko contro i parigini. Se i tedeschi battono il Psg (7 punti nel girone), il Milan con la vittoria è qualificato, mentre con un pari la squadra di Pioli sarebbe terza e in Europa League (pesa la differenza reti negli scontri diretti). Tuttavia il pari non assicura il passaggio agli ottavi del Psg perchè se dovesse perdere il Milan a St.James Park a qualificarsi è il Newcastle, in vantaggio negli scontri diretti sulla squadra di Luis Enrique.

