Pioli dopo Milan-Dortmund: "Situazione complessa, Giroud dopo il rigore..."

MILANO - Si complica il cammino europeo del Milan che nel penultimo turno della fase a gironi crolla a San Siro per 3-1 contro il Borussia Dortmund. Serata complessa per i rossoneri con il tecnico Stefano Pioli che commenta così ai microfoni di SkySport: "Serata negativa perchè abbiamo perso una aprtita dove non siamo risuciti a portare dalla nostra parte l'inerzia. Credo che abbiamo fatto bene fino al 2-1 loro, abbiamo avuto situazione dove stavamo facendo la partita e a certi livelli sevi sfruttare le occasioni. Ora è tutto più complicato". Sull'emergenza infortuni Pioli spiega: "Gli infortuni mi preoccupano, abbiamo infortuni nello stesso reparto che ci metteranno in difficoltà per le prossime partite. Stiamo lavorando al meglio per cercare di superare questo momento delicato. Il destino non dipende da noi, ma abbiamo ancora una possibilità. Fare una gran partita e battere il Newcastle".

"Giroud è rimasto colpito dal rigore"

Tante le assenze, ma Pioli non cerca alibi: "Abbiamo meno qualità, ma non siamo riusciti a far svoltare la partita in positivo. Abbiamo affrontato una squara spietata e quando il livello è così alto finisce così". Prosegue nell'analisi Pioli: "Siamo partiti bene, abbiamo giocato, siamo andati sotto, l'abbiamo ripresa, fino al 2-1 abbiamo fatto bene, poi abbiamo faticato a reagire. Ci sono state possibilità per segnare, ma non ci siamo riusciti". In chiusura il commento su Giroud, suo l'errore in apertura di gara dagli undici metri, episodio che poteva svoltare il macth: "Ho parlato con Giroud perchè è rimasto colpto dall'episodio, ho visto che dopo il rigore sbagliato non era più lui. Doveva superarlo con l'esperienza che ha, non è stata la sua miglior serata, questo sì".