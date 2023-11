Rio Ferdinand scompare da Psg-Newcastle: "Ha avuto un malore"

Rio Ferdinand nella serata di ieri è stato su TNT Sport, come spesso accade per le gare di Champions League, per parlare della gara tra Psg e Newcastle . La sua presenza si è notata fino al post partita, quando a bordo campo a Parigi è stato sostituito da Ally McCoist. La conduttrice, Laura Woods, ha voluto spiegare ai telespettatori le motivazioni, dicendo: "Rio sarebbe dovuto essere qui per parlare, ma abbiamo dovuto lasciarlo andare a causa di circostanze impreviste". Dall'Inghilterra invece, e più precisamente dal Daily Mail, hanno precisato e dato un'altra versione.

Rio Ferdinand, le condizioni Il quotidiano inglese ha scritto che l'ex capitano dell'Inghilterra, nonché storica bandiera del Manchester United, è stato colto da malore durante la partita a Parigi ed è tornato in hotel per riposare. Semplice stanchezza, probabilmente, perché Rio Ferdinand si sente meglio e pare sia già in volo per Istanbul, dove questa sera seguirà, sempre per TNT Sport, la gara tra Galatasaray e i Red Devils. Dunque ci sarà sempre lui a fare il commento tecnico nel pre e nel post match della gara di Champions importante per gli inglesi per poter sperare ancora nella qualficazione agli ottavi.