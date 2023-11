Rigore Psg, furia Newcastle: Marciniak richiamato al Var, la decisione Uefa

Ha fatto e sta facendo ancora rumore la decisione di Marciniak e del Var di assegnare il rigore al Psg al 97esimo della sfida contro il Newcastle. In Inghilterra c'è stato chi ha gridato allo scandalo per un'assegnazione discutibile a favore dei parigini. Una bufera che ha coinvolto proprio Tomasz Kwiatkowski, l'assistente in sala video, che ha richiamato il collega per un check sul tocco col braccio di Livramento, concedendo poi il penalty al Psg. Tanti dubbi e una decisione quanto mai controversa che ha spinto l'UEFA a prendere provvedimenti.

Kwiatkowski, niente Real Sociedad-Salisburgo

E' stato un chiaro errore secondo gli alti organi dell'Uefa quello di Tomasz Kwiatkowski ed è per questo che non sarà più in sala Var per la gara tra Real Sociedad e Salisburgo. Il polacco era designato fino a poche ora fa, quando anche sul sito ufficiale si è deciso per un cambio dell'ultimo minuto. Al suo posto ad aiutare la direzione di gara di Balakin ci sarà il tedesco Marco Fritz. Una decisione che ha lasciato ancor più dubbi riguardo l'episodio controverso del Parco dei Principi che tiene vive le speranze del Psg per una qualificazione agli ottavi e fa infuriare, e non poco, gli inglesi.