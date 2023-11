Mazzarri, Real Madrid-Napoli e febbre a 38: "Pensavo di vincere, Osimhen..."

MADRID (Spagna) - "Prima di prendere il 3-2 avevamo creato due-tre presupposti per poterla vincere. Sono contento della prova, ma bisogna fare più attenzione. Sapevamo che il Real Madrid in ripartenza è micidiale, purtroppo, in svantaggio, è normale tentare il tutto per tutto e concedere qualcosa in più. Ma sul 2-2 dovevamo stare più attenti a non farli ripartire. Per il resto, avevo la sensazione di andare in vantaggio. Stavamo giocando davvero bene". È l'analisi, offerta ai microfoni di Amazon Prime, dall'allenatore del Napoli Walter Mazzarri al termine del match perso 4-2 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti.