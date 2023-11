Bonucci, triste addio Champions: l'ultima della carriera 90' in panchina

La carriera in Champions di Bonucci si chiude a Braga , in una serata di pioggia, mentre guarda dalla panchina i suoi compagni dell’ Union rimediare un pari amaro , dopo aver giocato un’ora in superiorità numerica. La vittoria continua a mancare da oltre tre mesi, anche se quello in Portogallo è il secondo match consecutivo chiuso almeno senza perdere, il terzo pareggio (sempre per 1-1 ) nelle ultime quattro partite. Una magra consolazione, considerando che dalla mezz’ora del primo tempo i padroni di casa hanno giocato con l’uomo in meno dopo un’espulsione alquanto discutibile di Niakaté.

Addio Europa

Il gol del solito Gosens non è bastato a rendere felice la prima del nuovo allenatore Bjelica, arrivato tre giorni fa e che ha subito dato la sua impronta mettendo in campo una difesa a quattro, in totale controtendenza con il 3-5-2 dell’ultimo quadriennio a Köpenick. Salvo miracoli all’ultima giornata, quando all’Olympistadion arriverà il Real Madrid, il cammino europeo degli Eisernen rischia di chiudersi senza poter agganciare nemmeno il terzo posto valido per l’Europa League. Una cosa è certa: come detto in apertura, è terminata ieri sera all’Estádio Municipal la storia di Bonucci in Champions. Colpa di un giallo rimediato da bordocampo per delle proteste in direzione di Turpin, in seguito ad un manata sul volto del compagno Roussillon nella sua metà campo sul finire del primo tempo. Terza ammonizione che fa scattare la squalifica: guarderà l’ultima dalla panchina. E visto che il viterbese ha già annunciato il ritiro a fine stagione, il suo percorso si può definire amaramente concluso.