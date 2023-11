Capello a Marotta: "I giocatori tu li prendi con l'algoritmo?" La risposta

"I giocatori tu li prendi con l'algoritmo?". Fabio Capello chiede, Beppe Marotta risponde. L'ex allenatore dei nerazzurri ha posto un preciso quesito all'amminstratore delegato dell'area sport dell'Inter al termine del match in trasferta in Champions League contro il Benfica (3-3) ottenendo una non meno puntuale risposta da parte dell'esperto dirigente.

Marotta: "I manager moderni devono conciliare innovazione e tradizione" "Complimenti per essere stati riconfermati, una curiosità: ma voi i giocatori li cercate con gli algoritmi o andate a vederli, come si faceva una volta, visto che li indovinate tutti?" ha chiesto da Capello dallo studio di Sky. Marotta ha risposto: "Ma guarda, Fabio, tu ed io, a proposito di numeri, siamo un po' datati ma come manager devo convivere con situazioni come gli algoritmi, adesso c'è anche l'intelligenza artificiale. Alla fine, però, credo che siano determinanti l'intelligenza e la capacità dell'uomo nel prendere le scelte. Baccin e Ausilio sono bravi a fare le loro scelte, noi a condividerle. Credo che i manager moderni devono conciliare l'innovazione a una tradizione di esperienza e di competenza". "Sono d'accordo, grazie" , ha concluso Capello.

Marotta su Juve-Inter: "Pareggiare a Torino è un risultato positivo" A Mediaset Infinity, Marotta è invece tornato sul pari in campionato contro la Juventus: "Inter poco coraggiosa? Rispondo che il coraggio è una cosa che accompagna la mentalità vincente, noi ce l'abbiamo. Bisogna però anche adeguarsi all'avversario: la Juve era pronta a proporsi non appena avessimo fatto degli errori, è stata una partita giocata con tanta tattica ma non credo che questa squadra vada migliorata, semmai nei punti persi con le piccole. Per il resto, pareggiare a Torino è un risultato positivo, frutto di una prestazione superiore alla sufficienza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA