Champions in tv: la gara trasmessa in chiaro e su Amazon, quadro completo

Nemmeno il tempo di archiviare la 15ª giornata del campionato di Serie A che martedì e mercoledì si torna in campo in campo per l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Inter e Lazio sono già qualificate agli ottavi e si giocano il primo posto del girone rispettivamente contro Real Sociedad (martedì alle 21 al Meazza) e Atletico Madrid (mercoledì alle 21 al Wanda Metropolitano), il Napoli ospita invece i portoghesi del Braga - basta anche un pareggio per passare - mentre il Milan fa visita al Newcastle e ha bisogno di un miracolo per restare ancora in corsa. C'è grande attesa per conoscere il nome delle 16 squadre che andranno avanti nel tabellone, pertanto gli ultimi 90 minuti saranno davvero imperdibili. Ecco nello specifico dove vedere le gare in programma tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre.