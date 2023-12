Napoli, Mazzarri e il momento di Natan: 'spunta’ Bremer in conferenza

NAPOLI - «Domani è fondamentale passare il turno, innanzitutto. Sono proiettato di giorno in giorno a migliorare ogni aspetto che ho visto. Bisogna ritrovare l’equilibrio che c'era lo scorso anno: non concedere ripartenze, gol un po’ così che l’anno scorso non prendeva, fase difensiva più attenta, squadra compatta. In parte si sono visti aspetti migliorati. Dal punto di vista del risultato siamo stati carenti. Mi aspetto squadra più solida, più compatta. Si è giocato molto bene con la Juventus nel primo tempo e con l'Inter, ma domani mi interessa passare, facendo vedere che siamo tornati solidi e non regaliamo niente". Lo ha detto Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Braga.