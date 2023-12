Inzaghi, retroscena mercato in conferenza: “Ho chiamato subito Marotta e Ausilio”

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra l'Inter e la Real Sociedad: "La partita sarà molto difficile, contro un avversario di qualità che in questi anni non cambia se giocano in casa o fuori. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, ci vorrà un'Inter importante per fare risultato. Sarà importantissima la fase di possesso e non possesso, dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Loro ti vengono a pressare, giocano, hanno grandissima tecnica e hanno principi dello stesso allenatore da anni".