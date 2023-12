Ancelotti avvisa il City: "Champions? Possiamo lottare per vincerla". E su Bjelica...

Il Real Madrid è atterrato nel pomeriggio a Berlino in vista della sfida all'Union in Champions League. La formazione allenata da Carlo Ancelotti effettuerà il suo allenamento di rifinitura allo stadio in serata subito dopo la conferenza del tecnico italiano. Non sono stati inseriti Vinicius e Carvajal nella lista dei convocati dei blancos, ma in vista di questo match è il male minore visto la qualificazione già ottenuta, con la certezza del primo posto. Una gara che conta molto di più per i tedeschi perché in caso di vittoria e di risultato negativo del Braga potrebbe qualificarsi per l'Europa League. Alla vigilia dell'incontro ha parlato proprio il tecnico del Real Madrid , Ancelotti.

Union Berlino-Real Madrid, conferenza Ancelotti

Carlo Ancelotti ha analizzato la prossima gara contro l'Union Berlino: "Il sistema è cambiato, come la strategia di gioco, e saranno più offensivi rispetto all'andata, ogni allenatore ha le sue idee. Nel calcio non ci sono segreti, sarà una partita divertente ed equilibrata. Bjelica? Una volta è venuto a vedere un allenamento, ci siamo divertiti. Ci piaceva parlare di calcio. È passato un po' di tempo ormai, sono contento di vedere che è tornato al lavoro". Sulla partita: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma vogliamo finire bene. E' una competizione speciale, bisogna rispettarla. In gioco c'è la nostra professionalità". Sulla formazione: "Devo valutare bene come hanno recuperato i giocatori, da lì sceglierò l'undici migliore. L'idea non è quella di fare una rotazione fine a se stessa". Sull'obiettivo Champions: "Il Real, per la sua storia, è sempre candidato a vincere una competizione. Abbiamo fatto bene nella fase a gironi, è sempre difficile vincerla ma abbiamo la qualità per lottare fino alla fine".

Su Kepa: "Gioca. Giusto o ingiusto. E' un portiere che ha un curriculum. L'ultimo periodo di Lunin è stato buono, ma bisogna tenere a mente che Kepa ha sempre fatto bene". E Nico Paz, autore del gol contro il Napoli: "Potrebbe giocare ma dipenderà anche dalla condizione degli altri". Sul futuro: "Io non sono una leggenda, solo un allenatore come lo sono i calciatori fantastici e che hanno una grande carriera. Kroos, Modric, Nacho... Si sono guadagnati la possibilità di scegliere cosa fare in futuro". Su Brahim Diaz: "Il periodo trascorso a Milano gli ha fatto molto bene, difensivamente ha lavorato molto ed è tornato in condizioni tattiche ottimali". In chiusura su Bellingham e il paragone con Kakà: "Giochiamo senza un numero nove fisso e in area c'è più spazio per tirare. Con Kaká il sistema era diverso, lui era molto bravo con la palla, mentre il movimento di Bellingham senza palla è molto efficace".