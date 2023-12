Jorge, Napoli-Braga: "C'è da fare la storia. Anche contro la Fiorentina..."

Due vittorie consecutive in campionato è stata la medicina migliore per il Braga per preparare la gara di Champions contro il Napoli. I portoghesi hanno ancora possibilità di passare il turno ma per farlo dovranno battere gli azzurri, non basterà l'1 a 0 in virtù del risultati dell'andata (2-1 per i partenopei). I portoghesi effettueranno l'allenamento di rifinitura allo stadio Maradona proprio in serata, ma intanto ha parlato in conferenza l'allenatore dello Sporting Braga , Artur Jorge .

Napoli-Braga, conferenza Artur Jorge

Artur Jorge ha analizzato la prossima sfida contro il Napoli: "Loro sono una squadra molto forte così come tutte le altre e con un ottimo allenatore. La partita di domani per noi è come una finale perché si deciderà il futuro in Champions ma anche per l'Europa League è ancora tutto aperto. Dobbiamo lottare per portare avanti la storia del Braga. Il messaggio alla squadra è semplice: dobbiamo essere ambiziosi e giocare al massimo con unità, solo così possimo vincere. Dobbiamo segnare minimo due reti, lo sappiamo e ci proveremo".

Sul momento: "Abbiamo vinte le ultime cinque gare e loro ne hanno perse tre, ma restano un collettivo importante e siamo consapevoli del loro valore. Conosciamo le difficoltà ma questo non toglierà la nostra ambizione". In chiusura sulla rimonta: "L'anno scorso dovevamo ribaltare quattro gol con la Fiorentina e per poco non ci siamo riusciti. Dobbiamo giocare controllando la gara e servirà tanta attenzione".