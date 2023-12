Alguacil, Inter-Real Sociedad: "Noi gli unici a metterli in difficoltà"

Dopo la sconfitta contro il Barcellona, la terza in stagione dopo quelle con Real e Atletico Madrid, la Real Sociedad ha trovato ben sette risultati utili consecutiv tra Liga e Coppa. E' bastato vedere questi numeri, oltre al primo posto in Champions, per capire le difficoltà che potrebbe incontrare l' Inter in vista della gara a San Siro. Agli spagnoli basterà non perdere per mantenere la prima posizione del girone, ma contro i nerazzurri ci si aspetta una bellissima partita e aperta a ogni risultato. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa proprio Alguacil , tecnico degli spagnoli.

Inter-Real Sociedad, conferenza Alguacil

Imanol Alguacil ha analizzato la prossima gara contro l'Inter: "Se guardiamo ai singoli non scendiamo nemmeno in campo. Parliamo di una squadra top con un allenatore bravissimo: però all'andata siamo riusciti a essere competitivi e siamo stati gli unici a farli soffrire davvero in questa stagione. Vedremo se riusciremo a ripeterci. Loro sono una squadra che ha giocato la finale l'anno scorso, ma siamo dove siamo per merito nostro e ci giochiamo il primo posto con loro". Poi quella curiosità del passato: "Nel 1979 sono passati loro? Non ricordo avevo 8 anni...".

Sull'essere tifosi della Real: "Non ci sono squadre più grandi della Real Sociedad: ce ne sono altre migliori, con più storia e con più titoli, ma per noi non c'è nessun club più grande. Non ragioniamo a livello sportivo, ma di impegno". Sulla gara d'andata: "Non penso sia cambiata tanto l'Inter, queste partite si giocheranno sui dettagli. Li abbiamo messi in difficoltà perchè ho ottimi giocatori e i miei sono stati più ispirati". In chiusura sulla paura di San Siro: "Nessuna paura, ma abbiamo rispetto, umiltà e tanta ambizione, la stessa che ci ha portato qui".