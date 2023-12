Diretta Napoli-Braga ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Malgrado un momento non semplice il Napoli campione d'Italia questa sera in casa può archiviare il passaggio della fase a gironi di Champions League. I ragazzi di Mazzarri ospitano il Braga con tre risultati utili per passare il turno: vittoria, pareggio e anche anche sconfitta con un gol di scarto. Una vittoria con due reti di vantaggio degli ospiti condannerebbe infatti il Napoli al terzo posto. I campioni d'Italia in carica arrivano alla partita dopo 3 sconfitte consecutive con l'allenatore che ha bisogno dei gol di Osimhen che ancora non sa se potrà essere in campo dal primo minuto. Il bomber ieri è volato a Marrakech, in Marocco, per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro africano, partendo dall’aeroporto di Capodichino con un volo privato.