Diretta Manchester United-Bayern ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Manchester United-Bayern Monaco su Tuttosport.com

Dove vedere Manchester United-Bayern Monaco streaming e diretta tv

Manchester United-Bayern Monaco, gara valida per la 6ª giornata del Gruppo A di Champions League e in programma alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester sarà visibile in diretta in streaming su Sky Sport (canale 254) e sulle piattaforme Now ed Infinity+. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Manchester United-Bayern Monaco: quote e consigli sulle puntate

Le probabili formazioni di Manchester United-Bayern Monaco

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Amrabat, Maguire, Shaw, Reguilon; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hoijlund. Allenatore: Ten Hag.

A disposizione: Bayindir, Heaton, Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Evans, Amrabat, Pellistri, Martial, Rashford. Indisponibili: Mount, Eriksen, Malacia, Martinez, Casemiro, Sancho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davis; Goretzka, Kimmich; Coman, Musiala, Sané; Kane. Allenatore: Tuchel.

A disposizione: Peretz, Guerreiro, Krätzig, Laimer, Choupo-Moting, Muller, Pavlovic, Tel. Indisponibili: Ulreich, De Ligt, Buchmann, Gnabry, Sarr, Hulsmann, Schmitt. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan e Bashevkin. IV uomo: Saggi. Var: Van Boekel (Olanda). Avar: Ruperti.