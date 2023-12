Simeone: "Morata rinato, c'è un motivo. Futuro in Italia? Non ho dubbi"

Vigilia di Atletico Madrid-Lazio : al Wanda Metropolitano rojiblancos e biancocelesti si affrontano, con in palio il primo posto nel girone. Entrambe le squadre, che all'andata pareggiarono con il gol all'ultimo di Provedel , sono già matematicamente qualificate: ai Colchoneros basterà non perdere con i biancocelesti per mantenere il primato in classifica. A poche ore dal match, a presentare la sfida è stato il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone , che ha parlato anche del suo futuro.

Simeone, sfida alla Lazio

Così il Cholo ha presentato il match contro la squadra di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Per noi arrivare primi sarebbe meglio, come per la Lazio. Non è determinate ma è importante, soprattutto per la società. Quando abbiamo visto i biancocelesti nel girone ho detto 'Magari passeremo entrambe al prossimo turno', e così è stato. Vediamo domani chi arriverà primo: loro hanno fatto una buona Champions, con un rendimento superiore rispetto a quello che stanno avendo in campionato. Non posso spiegare il perché di questo duplice rendimento, non vedo tutte le partite della Lazio in Serie A: sicuramente in Champions i calciatori hanno una motivazione superiore. Rivincita dopo la partita di andata? Nel calcio non esiste la rivincita, devi andare avanti puntando al meglio. È stata una partita combattuta all'Olimpico, e non immagino una sfida tranquilla domani".