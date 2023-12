Luis Enrique e le papere di Donnarumma: "Sempre un casino totale..."

Si scrive Borussia Dortmund-PSG, si legge partita decisiva per il cammino Champions League dei parigini e di Luis Enrique. Nel gruppo F chi si ferma è perduto. Vale per il PSG, impegnato al Westfalenstadion contro il Dortmund già qualificato, ancor di più per Milan e Newcastle, che si affronteranno a St. James' Park. Il PSG è artefice del suo destino: vincendo chiuderebbero al primo posto, con un pareggio o una sconfitta rischierebbero di farsi scavalcare da una delle due inseguitrici: "Siamo padroni del nostro futuro in questo gruppo difficile. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa" ha esordito in conferenza stampa l'ex ct della Spagna.