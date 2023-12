Xavi: "Barcellona a metà strada. Con l'Anversa una novità"

"Quando dico che la squadra è in costruzione è perché ci sono stati molti cambiamenti". Xavi ha iniziato così la sua conferenza stampa alla vigilia di Anversa- Barcellona , valida per la sesta giornata del gruppo H di Champions League . I blaugrana sono già qualificati agli ottavi di finale: “Penso che sia il momento di dare minuti ai più giovani. Penso che sia normale procedere a parecchi cambiamenti nella squadra”.

Xavi: "A metà strada per rivedere il grande Barca"

Tempo di primi mini bilanci per Xavi: “Giochiamo da due anni in Europa League e ora in Champions League e bisogna avere le massime pretese. Continuiamo la costruzione perché la squadra deve essere più costante. Siamo a metà strada per rendere di nuovo grande il Barca".