Stella Rossa-City, Guardiola annuncia: "Haaland out, il suo rientro..."

Manchester City, Guardiola su Haaland e De Bruyne

"Halaand tornerà in gruppo giovedì, credo. Vedremo come si sentirà. Non so se giocherà contro il Crystal Palace. Non lo so in questo momento. Alla prossima conferenza stampa potrei essere più preciso sulle sue condizioni" ha spiegato Guardiola. Ancora out anche De Bruyne: "Naturalmente preferirei che Kevin fosse con noi. Abbiamo bisogno di lui, ma bisogna gestire la situazione con i giocatori che abbiamo. ci vuole tempo per adattarsi, ma ho la sensazione che finora sia andata bene, non siamo calati troppo. Abbiamo, però, degli standard e perdere una partita viene percepito come un grande disastro" ha concluso il tecnico dei Citizens.