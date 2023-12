Pioli e Newcastle-Milan: "Un solo obiettivo. Leao c'è. Su Tonali..."

"Molto semplice abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere e so che la squadra farà di tutto per questo primo vero bivio della stagione. Ritorno di Ibrahimovic ? Ci siamo sentiti ieri, è sempre stato un top, ha affrontato tutte le sfide con intelligenza e affronterà questa sfida come sempre, sarà un valore aggiunto". Lo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions tra il Milan e il Newcastle .

Il tecnico rossonero ha aggiunto: "Abbiamo parlato tanto, sappiamo l’importanza del rimanere in Europa, ci aspettiamo tutti di fare una grande partita contro un avversario che è molto difficile. Dobbiamo fare diventare questo momento il nostro momento, i fioretti lasciamoli stare".

Le parole di Pioli su Tonali e Leao

Su Tonali: "Sono vicino a Sandro, purtroppo è caduto in una cosa delicata, gli siamo vicini e spero gli possa servire in futuro. Non ci sono dubbi sulle sue qualità il Newcastle ha preso un ottimo giocatore. Conoscevo la situazione di Tonali? Assolutamente no. Credo di avere un rapporto abbastanza aperto con i giocatori, cerco di parlare con loro di tante cose ma quello che fanno non lo sappiamo fino in fondo. Necastle? Al momento in cui lo ha acquistato ha fatto un affare, poi nessuno poteva prevedere quello che è successo". Infine sulla partita e su Leao: "Molto importante sì. Ne abbiamo già giocate tante di livello alto ma per quanto riguarda questa stagione è di sicuro la più importante. Leao sta bene, è pronto per giocare anche dall’inizio".