Mazzarri dopo Napoli-Braga: "Sono fiducioso. Ecco cosa mi interessava"

"Mi interessava non prendere gol, oltre a passare il turno. Non riuscivamo a sentirci solidi, serviva equilibrio. Abbiamo fatto riposare qualcuno, siamo un po' in emergenza, oggi giornata positiva. La squadra inizia a non essere lunga, si è rivisto a tratti il recupero immediato come lo scorso anno, che si era un po' perso. Natan ha delle doti importanti, era un po' demoralizzato, quando arrivi dal Brasile non è semplice. Ci farà molto comodo". Lo ha detto Walter Mazzarri a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Braga e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.