Capello pizzica dallo studio, Inzaghi risponde: “Siamo solo a dicembre”

Simone Inzaghi ha commentato il pareggio per 0-0 di San Siro contro la Real Sociedad, costato il primo posto nel gruppo D di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Abbiamo avuto due occasioni, l'altro tiro nel finale e siamo molto felici per questa qualificazioni e chiaramente abbiamo avuto delle possibilità che potevamo sfruttare meglio. Sono contento, sapevamo che avremmo dovuto soffrire e non abbiamo concesso niente a differenza dell'andata. La squadra ha coperto bene il campo, onore anche alla Real Sociedad". Il tecnico ha poi aggiunto: "Lo sapevamo che sarebbe stato più difficile, non voglio vedere musi lunghi perché ci siamo qualificati da imbattuti. Ci abbiamo provato fino al 95'". E' arrivata anche la domanda di Capello sulla mancata coppia Thuram-Lautaro in campo a cui Inzaghi ha risposto così: “Siamo solo a dicembre”.