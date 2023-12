Diretta Atletico Madrid-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio è impegnata a Madrid contro l'Atletico nel sesto e ultimo turno della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti, già qualificati, devono vincere per chiudere il girone al primo posto e passare agli ottavi di finale da testa di serie. "Squadre avversarie così sono difficili e stimolanti. Il primo posto conta. A Verona abbiamo registrato numeri in crescendo, dobbiamo continuare a migliorare. Aggrediamo la partita senza pensare a nulla, la gara mette in palio il primato. Gli ottavi di finale sono un miracolo" ha detto Maurizio Sarri nella conferenza della vigilia.