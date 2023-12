Arnautovic il peggiore, Inzaghi pensa alla Lazio: Champions, pagelle Inter

Sommer 6

La Real Sociedad non lo impegna più di tanto.

Darmian 6

Capitano di serata, fa come sempre il suo, ma senza brillare.

Acerbi 6.5

Il leader, non per niente anche negli ultimi minuti sta in avanti per infondere alla squadra la sua stessa cattiveria.

Carlos Augusto 6

Sempre più a suo agio nella posizione di braccetto, l’unico rischio lo corre perdendo un attimo di vista Merino su un corner. Sul finale torna esterno, ma non incide.

Cuadrado 6.5

Prima da titolare per il colombiano, che per quanto non abbia più lo scatto dei tempi migliori, riesce a tenere botta facendo sempre la cosa utile per la squadra.