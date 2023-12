“Laporta a Xavi: cambia i convocati”: il caso che infiamma Barcellona

Incredibile al Barcellona . Il presidente del club catalano Joan Laporta avrebbe costretto il tecnico blaugrana Xavi a cambiare la lista dei convocati per la partita di Champions League contro l'Anversa . Lo riporta la stampa spagnola, secondo cui il numero uno del Barcellona avrebbe insistito con l'allenatore per convocare anche Lewandowski, Gundogan e Araujo , che inizialmente erano esclusi dall'elenco.

Barcellona, il caso convocati

I blaugrana sono già matematicamente qualificati agli ottavi di finale e Xavi avrebbe potuto risparmiare ad alcuni giocatori la trasferta europea in Belgio. Ma, come ammesso ieri nella conferenza della vigilia, ha cambiato i propri piani sostenendo di aver preso una decisione in accordo con tutte le componenti. "Abbiamo deciso tutti insieme, la squadra, il presidente, Deco, non seguiamo strade differenti, parliamo anche con i giocatori e decidiamo", ha dichiarato il tecnico. Secondo la stampa catalana, però, le cose sarebbero andate diversamente e l'intervento di Laporta sarebbe stato decisivo nella scelta dell'allenatore.