Trentamila birre gratis: il Copenaghen sa come festeggiare da Champions!

Per la seconda volta nella sua storia, il Copenhagen ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League. Il girone in cui erano capitati i danesi sembrava impossibile da superare, essendoci Bayern Monaco e Manchester United: e invece la squadra allenata da Jacob Neestrup ha sorpreso tutti passando come seconda alle spalle dei bavaresi. Come segno di gratitudine verso i propri tifosi, il club danese, dopo la vittoria contro il Galatasaray, ha offerto birra gratis a tutti i presenti allo stadio, superando quota 30.000, una cifra che ben presto ha fatto il giro del mondo. L'invito è apparso a fine gara sugli schermi dello stadio tra lo stupore generale dei presenti al Parken Stadium che hanno elogiato la mossa del club.