Capello, che bordata ad arbitri e simulatori! "Non ho visto nessuno rotolarsi"

Fabio Capello è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare l'ultima giornata di Champions League che ha visto passare come seconde nei loro rispettivi gruppi sia l'Inter che il Napoli. L'ex tecnico di Juve, Milan e Roma non ha risparmiato stoccate sia a giocatori che a arbitri italiani: "Sono felice di non aver visto nessun giocatore rotolarsi per terra o mettersi le mani in faccia perchè l'arbitro non fischiava mai, perchè il calcio è anche agonismo: non è pugilato ma è anche contrasto fisico. Purtroppo da noi non esiste contrasto fisico: dico questo perchè gli arbitri italiani ci penalizzano, non ci permettono di giocare ad un livello internazionale".