Milan di cuore, Dortmund senza regali: Europa League! Lazio avanti da seconda

NEWCASTLE (Inghilterra) - Il Milan di Stefano Pioli vince 2-1 in rimonta sul campo del Newcastle chiudendo al terzo posto la fase a gironi della Champions League. Il primo squillo è del Newcastle che sfiora il vantaggio con Alimron al 20', i rossoneri non reagiscono e al 33' i Magpies passano con Joelinton che batte Maignan . Il pari lo firma Pulisic all'inizio del secondo tempo su assist di Giroud, poi è Rafael Leao all'80' a colpire un palo prima del ribaltone di Chukwueze che regala la vittoria al Milan e la possibilità di proseguire in Europa League. Finisce secondo il Psg grazie all'1-1 a Dortmund contro il Borussia. Mbappé e Kolo Muani sprecano ghiotte occasioni per i francesi, Hummels e Reus ci provano per i gialloneri ma il risultato resta bloccato sullo 0-0. Ad inizio ripresa Adeyemi trova l'1-0 Borussia, Zaire-Emery risponde 4' dopo per l'1-1 e al 76' è Mbappé a firmare il sorpasso che il Var annulla per fuorigioco. L'assedio degli uomini di Luis Enrique nel finale non cambia l'equilibrio: nella prima urna a Nyon ci sarà il Dortmund di Terzic.

Lazio seconda, vince l'Atletico

Secondo posto per la Lazio che non compie l'impresa a Madrid contro l'Atletico. Al 6' i colchoneros passano subito: Lino vince un contrasto sulla sinistra, si infila in area di rigore e serve Griezmann che a porta vuota non sbaglia. I biancocelesti rispondono creando quattro occasioni per il pari, poi il Var annulla giustamente il raddoppio ad Hermoso. 2-0 che arriva però in apertura di secondo tempo con un gran destro di Lino sotto la traversa: Simeone blinda il primo posto non concedendo occasioni a Sarri. Feyenoord sicuro del terzo posto sconfitto a Glasgow contro il Celtic per 2-1. Sicuro del primo posto, il Barcellona chiude con un rocambolesco ko contro l'Anversa, già fuori dall'Europa, per 3-2. Alle spalle dei blaugrana arriva il Porto che vince lo scontro diretto contro lo Shakhtar per 5-3 trascinato da un super Galeno con doppietta e assist per il tris di Taremi, Pepe che firma il poker e Francisco Conceicao (figlio del tecnico Sergio) per la manita.

