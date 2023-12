Sarri, una Lazio senza paura: “Chi voglio affrontare agli ottavi di Champions”

Sarri e la caratura mentale della Lazio

Accedere agli ottavi spensierati, Sarri non è d'acordo: "Spensierati, nei primi 10' del primo e del secondo tempo troppo spensierati questa sera. Non mi pare il caso". Poi sul cammino in campionato conclude: "Se per caratura si intende quella mentale sono d'accordo. Facciamo fatica a reggere più competizioni. Quest'anno sta accadendo il contrario dell'anno scorso dove eravamo poco attenti in Europa e determinati in campionato. Abbiamo una caratura mentale non ancora a questi livelli".

Atletico-Lazio, tabellino e statistiche