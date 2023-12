Milan, Leao chiede aiuto: "Senza la squadra non posso fare la differenza"

"So che quando sto bene posso fare la differenza. Quando nella ripresa, dopo un mio primo tempo un po' così così, la squadra ha alzato il livello mi ha trascinato. Senza la squadra non posso fare la differenza". Così Rafael Leao al termine di Newcastle-Milan 1-2 . Ai microfoni di Sky il fuoriclasse portoghese ha commentato il successo che non ha permesso ai rossoneri di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League ma gli ha garantito l'accesso ai playoff all' Europa League .

Milan, Leao: "Vogliamo vincere l'Europa League"

Leao ha commentato: "Sapevamo che dovevamo vincere e sperare nella vittoria del Borussia Dortmund, che purtroppo non è arrivata. Ora siamo in Europa League, una competizione che il Milan non ha mai vinto. Vogliamo vincerla. Siamo felici di aver vinto al Sant James' Park, i tifosi li hanno spinto per tutta la partita il Newcastle e i nostri supporter non sono stati da meno. Ci sono un po' di rimpianti, ma siamo anche felici di giocarci l'Europa League. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la squadra che siamo, la fame e la voglia di lottare fino alla fine. Il gol di Pulisic ne è l'esempio. Pioli ci ha sprontato ricordandoci che qui non aveva vinto quasi nessuno. Abbiamo sempre creduto alla vittoria, non abbiamo mai mollato".