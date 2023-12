Champions, Luis Enrique spavaldo sul Psg: "Chiedete chi vuole affrontarci"

Fiducioso a dir poco. Luis Enrique ha gonfiato il petto dopo la qualificazione agli ottavi di finale del PSG , che ha chiuso al secondo posto nel girone F di Champions League alle spalle del Borussia Dortmund e davanti a Milan e Newcastle . Nella conferenza stampa successiva all'1-1 in Germania contro il Borussia Dortmund , l'allenatore spagnolo ha dichiarato: "Sono eternamente positivo. A nessuna delle prime farebbe piacere affrontare il PSG negli ottavi di finale. Se non mi credete domandateglielo e se mi sbaglio fa niente, staremo a vedere. Di certo, a febbraio saremo ancora più forti".

Luis Enrique: "Il mio PSG ha un'idea di calcio diversa da quella francese"

Luis Enrique ha indicato la strada al Paris Saint Germain non lesinando parole d'elogio: "Da dodici anni alleno club di primo livello. Tutte le mie squadre migliorano con il tempo e con il numero di partite giocate. La nostra idea di calcio è totalmente differente da quella francese. Siamo diversi per la qualità dei giocatori, le ambizioni della società, nella professionalità di tutta la gente che lavora per la società. Se mi sbaglio non fa nulla, ci rialzeremo e ci riproveremo".