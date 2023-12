Hamilton, la favola: da raccattapalle al gol all'esordio col City in Champions

Da ballboy (raccattapalle) a goalscorer (marcatore). Micah Hamilton del Manchester City vive un sogno a occhi aperti. L'ala sinistra ha esordito con un gol in Champions League rompendo l'equilibrio del match in trasferta contro la Stella Rossa, vinto con il finale di 3-2 dai campioni in carica.

Guardiola, i consigli al giovanissimo Hamilton: il post del City Proprio Pep Guardiola, allenatore dei Citizens dal 2016, ha letteralmente visto crescere il ventenne capitano dell'Under 21 del Manchester City, che ha già totalizzato nove presenze e offerto cinque assist in Premier League. Un legame così datato, che affonda le sue origini nel passato, da aver spinto il club a spulciare in archivio e a pubblicare un video e una foto per celebrare la serata da ricordare a Belgrado: nel video si vede il giovanissimo Hamilton, in versione raccattapalle con pettorina, ricevere consigli da Guardiola; nella foto il calciatore scivolare verso la bandierina per esultare dopo la sua prima rete con la maglia della prima squadra. Pura magia e duro lavoro del settore giovanile che, tra gli altri, ha già regalato al club inglese il talento di Phil Foden.

Guardiola su Hamilton raccattapalle: "Davvero? Non lo ricordavo" In conferenza stampa Guardiola è rimasto sorpreso a chi gli ha fatto notare che sei anni fa aveva chiacchierato con Hamilton, allora, quattordicenne: "Davvero faceva il raccattapalle? Wow!" ha esclamato Guardiola guardando il video su un cellulare che gli è stato prontamente passato. "Che partita ha giocato, si è conquistato anche un rigore. Che gol ha fatto! Sono felice per lui. L'ho apprezzato nell'uno contro uno e per l'aggressività in fase difensiva" ha aggiunto Guardiola a margine del match di Champions League.

