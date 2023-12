Juve, dal 2024 la Champions funzionerà così: le novità e la settimana esclusiva

Rinnovarsi o morire, sebbene la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul presunto monopolio della Uefa, prevista per il 21 dicembre, potrebbe avere effetti mortali sulla rinnovata idea di Champions League di Ceferin . Secondo i piani del numero uno del calcio continentale, infatti, la massima competizione europea coinvolgerà, dalla prossima stagione, 4 squadre in più: si passa, quindi da 32 a 36 che, in sede di sorteggio, verranno suddivise in 4 blocchi.

A formare il primo sarà la squadra campione d'Europa in carica e i migliori 8 club per coefficiente Uefa che determinerà anche la composizione degli altri 3 blocchi. Quella che si è appena conclusa è stata, così, l'ultima fase a gironi perché il sorteggio servirà soltanto a disegnare il programma delle sfide - ogni squadra disputerà 8 gare, tutte contro avversarie diverse, 4 in casa e altrettante in trasferta - in quanto il girone sarà unico.

Ranking Champions, Italia prima: vale un posto in più