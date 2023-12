Champions, ottavi di finale: ecco quali sono le gare in esclusiva su Amazon

A febbraio 2024 torna l'appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con due gare di andata e due di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tre le italiane che saranno da subito le grandi protagoniste del mercoledì sera targato Prime Video: si parte mercoledì 14 febbraio con Lazio-Bayern Monaco per poi proseguire mercoledì 21 febbraio con Napoli-Barcellona. L'Inter di Inzaghi, invece, scenderà in campo in diretta esclusiva su Prime Video per la gara di ritorno contro gli spagnoli dell'Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo.