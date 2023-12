Da Morata a Griezmann, rivoluzione Simeone: Inter, è un nuovo Atletico

Morata e Griezmann fanno la differenza

Davanti, a fare la differenza, Morata e Griezmann. Il primo, oggetto del desiderio di Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco interista questa estate, così come in difesa si puntava su un altro obiettivo poi finito all’Atletico, Azpilicueta. Chissà che Inter sarebbe stata con Morata al fianco di Lautaro. Per averne un’idea, bisognerà vederlo all’opera con i Colchoneros: per adesso l’ex Juve in Champions ha messo a segno 6 reti in 5 match giocati, 13 gol e 2 assist totali in stagione. Mica male per un giocatore che questa estate non era così sicuro di rimanere. Ma che invece, oltre ad aver cominciato una stagione speciale, ha trovato come compagno ideale Grizou, finora autore di una stagione stratosferica. È l’uomo squadra dell’Atletico, un po’ come Lautaro. Recupera palloni, segna, difende, all’occorrenza fa anche il centrocampista con grande applicazione. Antoine ha riconquistato a botte di giocate e gol (14 stagionali, finora, di cui 6 in Europa) i tifosi che non avevano digerito molto prima il suo addio e poi il suo ritorno.