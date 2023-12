“La Uefa vuole far fuori il Barcellona dalla prossima Champions League!”

Barcellona, situazione disastrosa

I catalani hanno registrato un utile netto di 304 milioni di euro che sembrava allontanare lo spettro di una possibile sanzione, ma le norme finanziarie della Uefa valutano come determinanti soltanto le vendite riferite al calcio. Nel bilancio annuale degli spagnoli ci sono addirittura incassi 'futuri' di diritti televisivi, di marketing e altri sport. Tutti casi che non influenzano la valutazione della Uefa. Secondo il giornale Die Welt la situazione dei catalani sarebbe disastrosa e il club rischierebbe un'esclusione di due o tre anni dalla Champions League. “Maggiore è la perdita, maggiore è la sanzione", hanno detto a Die Welt fonti Uefa. La questione del fair play finanziario non è l’unica grana per il Barcellona, ancora alle prese con il caso Negreira. In estate, il club blaugrana era stato ammesso alla Champions dal massimo organismo europeo con riserva.