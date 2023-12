Inter, occhio a Morata: i gol ai nerazzurri e gli occhiali da sole

Sorride, in parte, l'Inter dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League . I nerazzurri troveranno sulla loro strada l'Atletico Madrid del grande ex Diego Simone, in un confronto affascinante in panchina tra il Cholo e Simone Inzaghi , vecchi compagni di squadra ai tempi della Lazio dello scudetto. L'Inter ritroverà anche diverse vecchie conoscenze del calcio italiano: come De Paul e Morata .

Morata, già quattro gol all'Inter

I nerazzurri incontreranno nuovamente l'attaccante spagnolo, che hanno già affrontato diverse volte quando vestiva la maglia della Juventus. E che sa come fare male all'Inter. Durante l'esperienza in bianconero, infatti, Alvaro ha realizzato ben quattro reti alla formazione milanese. La prima è quella che ha regalato la vittoria alla Juve a San Siro nella Serie A 2014/15 ed è caratterizzata da un'esultanza molto particolare con gli occhiali da sole: "Stavamo esultando quando qualcuno dagli spalti ha lanciato un paio di occhiali. Fernando Llorente li ha presi, me li ha dati e io li ho indossati" ha raccontato Morata qualche anno fa a Sky. Poi, nella stagione successiva, la doppietta in semifinale di Coppa Italia a Torino e il rigore trasformato, sempre in casa, nella vittoria della Juve per 2-0 in campionato. Insomma, l'Inter deve stare attenta a Morata, che sa come colpire i nerazzurri e lo ha dimostrato durante l'esperienza bianconera.